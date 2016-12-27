Что случилось этой ночью: вторник, 27 декабря

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сотрудник береговой охраны в Сочи, ставший свидетелем крушения Ту-154, рассказал, что самолет летел под неестественным углом, как мотоцикл, поднятый на заднее колесо. Об этом, ссылаясь на источник, близкий к следствию, написал "Коммерсантъ". Эти показания могут свидетельствовать в пользу версии об ошибке пилотов: известно, что в момент отрыва от взлетно-посадочной полосы у самолета была нормальная скорость, но потом она стало резко падать. Эксперты полагают, что экипаж попытался слишком резко поднять воздушное судно.

- Генеральная прокуратура пообещала проверить законность высказывания Божены Рынски о гибели журналистов НТВ в авиакатастрофе в Сочи. Запрос в ведомство отправил член Общественной палаты Артем Кирьянов.

- Мексиканская авиакомпания Interjet временно отменила полеты принадлежащих ей российских авиалайнеров Sukhoi Superjet 100. Пришлось отменить 25 рейсов. Это решение связано с сообщениями о том, что Росавиация ранее приостановила эксплуатацию некоторых самолетов этой модели из-за дефекта стабилизатора.

- Министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал евреев уезжать из Франции в преддверии конференции по миру на Ближнем Востоке, которая должна пройти в Париже. Политик называет ее трибуналом над Израилем и новым делом Дрейфуса.

- Премьер Японии Синдзо Абэ приехал с историческим визитом на Гавайи. Двухдневное турне началось с возложения венков к могиле американских солдат, в планах - церемония у мемориала в Перл-Харборе, в которой глава японского правительства впервые примет участие вместе с президентом США.