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МИД РФ обвинил Белый дом в желании оставить Трампу "выжженную землю"

Есть обновление от 07:38

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявил, что уходящая администрация США оставит избранному президенту США Дональду Трампу тяжелое наследие в сфере российско-американских отношений.

"Трампу достается тяжелое наследие от уходящей администрации, которая, очевидно, хочет оставить после себя "выжженную землю" на месте российско-американских отношений. Это касается и судорожного стремления внести как можно большее количество российских граждан в "санкционные списки", и охоты за ними спецслужб США в третьих странах", - сказал Долгов в интервью, которое публикует в понедельник "Российская газета".

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Он также назвал в этом ряду заключение в американских тюрьмах россиян, "необоснованно обвиненных в преступлениях, которых они не совершали", в том числе Виктора Бута и Константина Ярошенко. "Пока что не видно прогресса и в урегулировании проблем с усыновленными американскими семьями российскими детьми, которые зачастую остаются беззащитными перед произволом приемных родителей, а власти США предпочитают закрывать на это глаза", - сказал дипломат.

Долгов также отметил, что в последние годы "в результате порочной практики экстерриториального применения американского законодательства против граждан суверенных государств были грубо попраны права более двух десятков граждан РФ". По словам дипломата, МИД России продолжит работать с действующей администрацией США, чтобы обеспечить права, свободы и законные интересы граждан России, ставших жертвами экстерриториальных арестов, а также продолжит добиваться возвращения наших граждан на родину.

"Это касается и отношений с новой администрацией США. Хотелось бы надеяться, что она проявит политическую волю и положит конец противоправной практике", - подчеркнул Долгов.

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Представитель МИД России также обратил внимание на разницу в том, как в западных СМИ освещаются военные операции в Сирии и Ираке. "Как мы понимаем, американцам и их союзникам определенно не хочется "травмировать" свою аудиторию, поэтому контролируемые ими западные медиаресурсы изо дня в день кормят общественность однобокими репортажами по сирийскому Алеппо, обвиняя Россию во всех смертных. Сообщения же о жертвах собственных бомбардировок и страданиях простых иракцев и сирийцев явно не вписываются в заданный американцами информационный фон", - заявил Долгов.

"Кстати, я напомню, что любящие рассуждать на тему международного права американцы вместе со своими союзниками по антитеррористической коалиции осуществляют силовые действия на сирийской территории как раз в нарушение суверенитета Сирийской Арабской Республики, без разрешения законных властей этой страны - члена ООН. Но западные СМИ предпочитают об этом не распространяться", - добавил представитель МИД России.

Теги: Констатин Долгов, США
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