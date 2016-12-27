В МИД РФ обвинили Украину в отказе предоставлять данные о задержанных россиянах

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявил, что власти Украины продолжают практику задержания россиян с целью добиться от них показаний о работе на российские спецслужбы.

"Имеется достоверная информация о случаях, когда украинские спецслужбы проводили задержания граждан России под надуманными предлогами и жестко требовали признательных показаний об их "заданиях" от российских спецслужб. Такая практика, к сожалению, продолжается. Риску может быть подвергнут практически любой въезжающий в страну российский гражданин", - заявил Долгов в интервью, которое публикует в понедельник "Российская газета".

Дипломат отметил, что украинские власти не отреагировали на ноту МИД России от 8 июня, которая была направлена в адрес посольства Украины в Москве и касалась вопроса непредоставления или несвоевременного предоставления украинской стороной информации о задерживаемых на ее территории гражданах РФ.

"По данным правозащитников, а также исходя из обращений родственников граждан России, мы констатируем, что проблема приняла системный характер. Власти Украины практически не предоставляют информацию о смерти, аресте или задержании наших граждан на их территории и не обеспечивают своевременный консульский доступ к этим людям", - сказал Долгов.

При этом он подчеркнул, что МИД России планирует и дальше добиваться поучения этих сведений.

"Сбор и актуализация данных о задержанных на Украине гражданах России ведется нами на постоянной основе, но эта работа осложняется упорным нежеланием украинской стороны своевременно предоставлять такие сведения в установленном порядке и информировать должностных лиц российских консульских учреждений на Украине о фактах задержаний и месте пребывания задержанных", - сообщил дипломат.

Комментируя переговоры Европейского вещательного союза с властями Украины и Национальной телекомпанией Украины об отмене на время проведения "Евровидения-2017" действия "черного списка" российских артистов, трансляции "Евровидения" по российским телеканалам и аккредитации на конкурс российских журналистов, Долгов заявил, что считает неуместными любые попытки политизации культурных, спортивных и других мероприятий.

"На мой взгляд, так называемые черные списки, составляемые Службой безопасности Украины (СБУ), это олицетворение политики нынешних киевских властей, которые прибегают к преследованию инакомыслия и попыткам карать людей за их воззрения", - сказал представитель МИД России.

По его оценке, граждане, которым украинской стороной не предъявлено каких-либо официальных обвинений в совершении преступлений, не только из России, но и из других государств, оказываются ограничены в своих правах на Украине лишь потому, что публично высказались тем или иным образом.

При этом Долгов отметил, что практику составления "черных списков" в отношении деятелей культуры осуждают и многие известные украинские исполнители.

"То же самое касается, кстати, и прибалтийских государств. Вводимые ими запреты вредны в первую очередь для них самих, ведь это они лишают граждан своих стран возможности соприкоснуться с многообразием российской культуры", - добавил дипломат.