Главные новости
В РоссииГенпрокуратура проверит законность высказываний Рынски о крушении Ту-154В РоссииСвидетель сравнил падающий Ту-154 с мотоциклом на заднем колесеВ миреМинистр обороны Израиля призвал евреев уезжать из Франции
В мире

В МИД РФ обвинили Украину в отказе предоставлять данные о задержанных россиянах

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявил, что власти Украины продолжают практику задержания россиян с целью добиться от них показаний о работе на российские спецслужбы.

"Имеется достоверная информация о случаях, когда украинские спецслужбы проводили задержания граждан России под надуманными предлогами и жестко требовали признательных показаний об их "заданиях" от российских спецслужб. Такая практика, к сожалению, продолжается. Риску может быть подвергнут практически любой въезжающий в страну российский гражданин", - заявил Долгов в интервью, которое публикует в понедельник "Российская газета".

Дипломат отметил, что украинские власти не отреагировали на ноту МИД России от 8 июня, которая была направлена в адрес посольства Украины в Москве и касалась вопроса непредоставления или несвоевременного предоставления украинской стороной информации о задерживаемых на ее территории гражданах РФ.

"По данным правозащитников, а также исходя из обращений родственников граждан России, мы констатируем, что проблема приняла системный характер. Власти Украины практически не предоставляют информацию о смерти, аресте или задержании наших граждан на их территории и не обеспечивают своевременный консульский доступ к этим людям", - сказал Долгов.

При этом он подчеркнул, что МИД России планирует и дальше добиваться поучения этих сведений.

"Сбор и актуализация данных о задержанных на Украине гражданах России ведется нами на постоянной основе, но эта работа осложняется упорным нежеланием украинской стороны своевременно предоставлять такие сведения в установленном порядке и информировать должностных лиц российских консульских учреждений на Украине о фактах задержаний и месте пребывания задержанных", - сообщил дипломат.

Комментируя переговоры Европейского вещательного союза с властями Украины и Национальной телекомпанией Украины об отмене на время проведения "Евровидения-2017" действия "черного списка" российских артистов, трансляции "Евровидения" по российским телеканалам и аккредитации на конкурс российских журналистов, Долгов заявил, что считает неуместными любые попытки политизации культурных, спортивных и других мероприятий.

"На мой взгляд, так называемые черные списки, составляемые Службой безопасности Украины (СБУ), это олицетворение политики нынешних киевских властей, которые прибегают к преследованию инакомыслия и попыткам карать людей за их воззрения", - сказал представитель МИД России.

По его оценке, граждане, которым украинской стороной не предъявлено каких-либо официальных обвинений в совершении преступлений, не только из России, но и из других государств, оказываются ограничены в своих правах на Украине лишь потому, что публично высказались тем или иным образом.

При этом Долгов отметил, что практику составления "черных списков" в отношении деятелей культуры осуждают и многие известные украинские исполнители.

"То же самое касается, кстати, и прибалтийских государств. Вводимые ими запреты вредны в первую очередь для них самих, ведь это они лишают граждан своих стран возможности соприкоснуться с многообразием российской культуры", - добавил дипломат.

Теги: Константин Долгов, МИД, Украина
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Министр обороны Израиля призвал евреев уезжать из ФранцииМинистр обороны Израиля призвал евреев уезжать из Франции
Опасения Авигдора Либермана вызывает предстоящая конференция по миру на Ближнем Востоке в Париже, которую он называет "трибуналом против Израиля"Подробнее
Синдзо Абэ возложил цветы к могиле американских военных на ГавайяхСиндзо Абэ возложил цветы к могиле американских военных на Гавайях
В ходе визита на остров Оаху японский премьер вместе с президентом США посетит базу американских ВМС в Перл-ХарбореПодробнее
Мексиканская авиакомпания приостановила полеты Sukhoi Superjet 100Мексиканская авиакомпания приостановила полеты Sukhoi Superjet 100
Interjet также сочла нужным выпустить отдельное заявление о том, что это решение никак не связано с авиакатастрофой в СочиПодробнее
Турецким СМИ запретили писать о расследовании убийства посла РФТурецким СМИ запретили писать о расследовании убийства посла РФ
Постановление суда будет действовать, пока продолжается расследованиеПодробнее
Королевская семья Саудовской Аравии пожертвовала $10 млн на помощь СирииКоролевская семья Саудовской Аравии пожертвовала $10 млн на помощь Сирии
Половину этой суммы дал лично король Салман, всего же планируют собрать $26 млнПодробнее
МИД Украины объяснил послу Израиля голосование по палестинской резолюции в ООНМИД Украины объяснил послу Израиля голосование по палестинской резолюции в ООН
По данным источника, в ведомстве потребовали "не раздувать антиукраинскую истерию"Подробнее
В Алеппо обнаружены массовые захоронения людей со следами пытокВ Алеппо обнаружены массовые захоронения людей со следами пыток
В освобожденных от боевиков районах города также найдены боеприпасы и тяжелое вооружениеПодробнее
Пушилин не исключил объединения ДНР и ЛНР в будущемПушилин не исключил объединения ДНР и ЛНР в будущем
Как полагает эксперт, Киеву сложнее воздействовать на две независимые силыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Ушел из жизни Джордж Майкл9 фото
26 декабря
Ушел из жизни Джордж Майкл
Поисковые работы в районе крушения Ту-1549 фото
25 декабря
Поисковые работы в районе крушения Ту-154
Лучшие фото недели10 фото
23 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГенпрокуратура проверит законность высказываний Рынски о крушении Ту-154В РоссииСвидетель сравнил падающий Ту-154 с мотоциклом на заднем колесеВ миреМинистр обороны Израиля призвал евреев уезжать из ФранцииВ миреМексиканская авиакомпания приостановила полеты Sukhoi Superjet 100
Bild узнала о плане Киссинджера по улучшению отношений Трампа с РФ
Цена нефти Brent стабилизировалась у отметки $55,15 за баррель
Роспотребнадзор обнаружил в Иркутске 13 тысяч литров стеклоочистителя с метанолом
В МИД РФ обвинили Украину в отказе предоставлять данные о задержанных россиянах
Московская полиция пока не задержала ранившего пять человек грабителя
Что случилось этой ночью: вторник, 27 декабря
Россия уступила Канаде на молодежном ЧМ по хоккею
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи