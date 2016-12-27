Два инцидента с самолетами произошли в аэропортах Индии

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Экипажам самолетов индийских авиакомпаний IndiGo и SpiceJet, которые оказались в крайне опасной близости на взлетно-посадочной полосе (ВПП) аэропорта индийской столицы, с трудом удалось избежать столкновения, сообщила телекомпания NDTV.

Лайнер IndiGo, завершив полет, после посадки катился по ВПП, в это время на нее вырулил самолет SpiceJet, который готовился ко взлету. Самолеты оказались к критической близости друг от друга. Проводится расследование инцидента, который чуть не привел к трагическим последствиям. Одной из версий является ошибка диспетчеров центра управления полетами.

Ранее телекомпания сообщила о том, что в аэропорту Гоа авиалайнер компании Jet Airways при посадке выкатился за переделы ВПП, у него подломилась передняя стойка шасси, и его развернуло на 360 градусов. Пассажиры были эвакуированы по надувным трапам, легкие ранения получили, по различным данным, от 12 до 15 человек.