Главные новости
В РоссииВ Черном море найден основной черный ящик Ту-154МоскваРанивший полицейских в Москве стрелок покончил с собойВ РоссииСвидетель сравнил падающий Ту-154 с мотоциклом на заднем колесе
В мире

СКР добился отмены незаконного уголовного преследования на Украине россиянина

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Российские следователи помогли освободить от тюремного заключения на Украине гражданина РФ Владимира Безобразова, незаконно обвиненного в вербовке жителей Одессы, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Благодаря усилиям российской стороны удалось добиться освобождения россиянина Владимира Безобразова, похищенного сотрудниками СБУ и незаконно привлеченного к уголовной ответственности на Украине", - сказала Петренко во вторник "Интерфаксу".

По данным следствия, летом 2014 года Безобразов отдыхал с семьей в Одессе, "однако был задержан без каких-либо оснований и обвинен в вербовке местных жителей для участия в вооруженном конфликте на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик против украинских регулярных подразделений и националистических карательных батальонов".

"Следователями СК России во взаимодействии с оперативными службами установлены конкретные лица, причастные к похищению Безобразова, но пока в интересах следствия их имена мы не называем. Расследование этого и других аналогичных преступлений, совершенных в отношении наших граждан, продолжается", - сказала Петренко.

Она отметила, что по факту инцидента с Безобразовым расследуется уголовное дело по ст. 210, ст. 126, ст. 127.1 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе; похищение человека; торговля людьми).

"Во время допросов к Безобразову применяли физическое и психологическое насилие, чтобы добиться от него признания в якобы совершенных преступлениях. Объективные данные, которые опровергали версию украинских следователей, а также иные доказательства невиновности задержанного были проигнорированы", - сказала представитель ведомства.

По ее словам, Безобразов был сломлен психологически и был вынужден дать несоответствующие действительности показания о причастности к вербовке украинских граждан для участия в вооруженном конфликте в Донбассе. На основании этих данных в марте 2015 года в Одессе он был осужден к условному сроку наказания.

"Однако при выходе из зала суда россиянин вновь был захвачен сотрудниками СБУ и до декабря текущего года без каких-либо законных оснований содержался в так называемых тайных тюрьмах (помещениях, не предназначенных для содержания людей)", - сказала Петренко.

По мнению СКР, все эти факты подтверждают, что Украина закрывает глаза на многочисленные факты пыток задержанных силовиками, содержания людей в тайных тюрьмах без суда и следствия, а также гибели мирного населения от рук ее военнослужащих.

Теги: Украина, Одесса, Владимир Безобразов, СКР
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Bild узнала о плане Киссинджера по улучшению отношений Трампа с РФBild узнала о плане Киссинджера по улучшению отношений Трампа с РФ
Бывший госсекретарь США, вероятно, станет посредником между Вашингтоном и Москвой и предложит свой вариант решения проблемы санкций и крымского вопросаПодробнее
Министр обороны Израиля призвал евреев уезжать из ФранцииМинистр обороны Израиля призвал евреев уезжать из Франции
Опасения Авигдора Либермана вызывает предстоящая конференция по миру на Ближнем Востоке в Париже, которую он называет "трибуналом против Израиля"Подробнее
Синдзо Абэ возложил цветы к могиле американских военных на ГавайяхСиндзо Абэ возложил цветы к могиле американских военных на Гавайях
В ходе визита на остров Оаху японский премьер вместе с президентом США посетит базу американских ВМС в Перл-ХарбореПодробнее
Мексиканская авиакомпания приостановила полеты Sukhoi Superjet 100Мексиканская авиакомпания приостановила полеты Sukhoi Superjet 100
Interjet также сочла нужным выпустить отдельное заявление о том, что это решение никак не связано с авиакатастрофой в СочиПодробнее
Турецким СМИ запретили писать о расследовании убийства посла РФТурецким СМИ запретили писать о расследовании убийства посла РФ
Постановление суда будет действовать, пока продолжается расследованиеПодробнее
Королевская семья Саудовской Аравии пожертвовала $10 млн на помощь СирииКоролевская семья Саудовской Аравии пожертвовала $10 млн на помощь Сирии
Половину этой суммы дал лично король Салман, всего же планируют собрать $26 млнПодробнее
МИД Украины объяснил послу Израиля голосование по палестинской резолюции в ООНМИД Украины объяснил послу Израиля голосование по палестинской резолюции в ООН
По данным источника, в ведомстве потребовали "не раздувать антиукраинскую истерию"Подробнее
В Алеппо обнаружены массовые захоронения людей со следами пытокВ Алеппо обнаружены массовые захоронения людей со следами пыток
В освобожденных от боевиков районах города также найдены боеприпасы и тяжелое вооружениеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Ушел из жизни Джордж Майкл9 фото
26 декабря
Ушел из жизни Джордж Майкл
Поисковые работы в районе крушения Ту-1549 фото
25 декабря
Поисковые работы в районе крушения Ту-154
Лучшие фото недели10 фото
23 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ Черном море найден основной черный ящик Ту-154МоскваРанивший полицейских в Москве стрелок покончил с собойВ РоссииСвидетель сравнил падающий Ту-154 с мотоциклом на заднем колесеВ миреBild узнала о плане Киссинджера по улучшению отношений Трампа с РФ
Иркутскую чиновницу заподозрили в халатности по делу об отравлении "Боярышником"
Тела еще двоих погибших найдены на месте крушения Ту-154
У задержанного из-за "Боярышника" замглавы иркутского Роспотребнадзора случился сердечный приступ
Черный ящик Ту-154 внешне не пострадал
Приостановлены полеты Ту-154 российских силовых ведомств
Авикомпания Korean Air разрешила бортпроводникам использовать шокеры
Ранивший полицейских в Москве стрелок покончил с собой
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи