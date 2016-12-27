СКР добился отмены незаконного уголовного преследования на Украине россиянина

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Российские следователи помогли освободить от тюремного заключения на Украине гражданина РФ Владимира Безобразова, незаконно обвиненного в вербовке жителей Одессы, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Благодаря усилиям российской стороны удалось добиться освобождения россиянина Владимира Безобразова, похищенного сотрудниками СБУ и незаконно привлеченного к уголовной ответственности на Украине", - сказала Петренко во вторник "Интерфаксу".

По данным следствия, летом 2014 года Безобразов отдыхал с семьей в Одессе, "однако был задержан без каких-либо оснований и обвинен в вербовке местных жителей для участия в вооруженном конфликте на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик против украинских регулярных подразделений и националистических карательных батальонов".

"Следователями СК России во взаимодействии с оперативными службами установлены конкретные лица, причастные к похищению Безобразова, но пока в интересах следствия их имена мы не называем. Расследование этого и других аналогичных преступлений, совершенных в отношении наших граждан, продолжается", - сказала Петренко.

Она отметила, что по факту инцидента с Безобразовым расследуется уголовное дело по ст. 210, ст. 126, ст. 127.1 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе; похищение человека; торговля людьми).

"Во время допросов к Безобразову применяли физическое и психологическое насилие, чтобы добиться от него признания в якобы совершенных преступлениях. Объективные данные, которые опровергали версию украинских следователей, а также иные доказательства невиновности задержанного были проигнорированы", - сказала представитель ведомства.

По ее словам, Безобразов был сломлен психологически и был вынужден дать несоответствующие действительности показания о причастности к вербовке украинских граждан для участия в вооруженном конфликте в Донбассе. На основании этих данных в марте 2015 года в Одессе он был осужден к условному сроку наказания.

"Однако при выходе из зала суда россиянин вновь был захвачен сотрудниками СБУ и до декабря текущего года без каких-либо законных оснований содержался в так называемых тайных тюрьмах (помещениях, не предназначенных для содержания людей)", - сказала Петренко.

По мнению СКР, все эти факты подтверждают, что Украина закрывает глаза на многочисленные факты пыток задержанных силовиками, содержания людей в тайных тюрьмах без суда и следствия, а также гибели мирного населения от рук ее военнослужащих.