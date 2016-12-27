В Турции начнется суд над обвиняемыми в попытке мятежа полицейскими

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Три десятка турецких полицейских во вторник предстанут перед судом в Стамбуле по обвинению в попытке государственного переворота в июле этого года, сообщают западные СМИ.

Из 29 обвиняемых 24 находятся под стражей и еще четверо были отпущены под залог. Одного полицейского будут судить заочно, так как он находится в бегах.

Полицейских обвиняют в попытке свергнуть турецкое правительство и членстве в организации оппозиционного проповедника Фетуллаха Гюллена, которого турецкие власти обвиняют в организации путча. Кроме этого, их обвинили в отказе защищать стамбульскую резиденцию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ночь на 16 июля, когда была предпринята попытка госпереворота.

Если суд признает вину полицейских, то 21 из них грозит до трех пожизненных сроков, а еще восемь полицейских могут быть приговорены к срокам от 7,5 до 15 лет.

СМИ уточняют, что после переворота турецкие власти уже организовывали процессы над путчистами, однако суд во вторник станет первым подобным процессом в Стамбуле.

По данным СМИ, турецкое правительство ведет расследование по делу о попытке переворота в отношении 101 800 человек. При этом 41 тыс. человек были арестованы, против 1,2 тыс. выдвинуты обвинения.