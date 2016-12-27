Водитель угнанного для теракта в Берлине грузовика был убит за несколько часов до трагедии

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Выходец из Туниса Анис Амри, въехавший в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине, застрелил водителя грузовика, который должен был быть за рулем, за несколько часов до теракта, пишет во вторник немецкая газета Bild. По данным издания, террорист выстрелил поляку Лукасу У. в голову, из-за чего тот потерял много крови и умер.

Тело 37-летнего Лукаса У., работавшего в транспортно-экспедиционном агентстве польского города Щецин, было обнаружено после теракта в кабине грузовика.

Ранее полиция считала, что водитель транспортного средства был жив непосредственно перед нападением и пытался дать отпор тунисцу, угнавшему грузовик.

Как сообщалось, вечером 19 декабря в результате наезда грузовика на посетителей рождественского базара в Берлине 12 человек погибли и около 50 пострадали. Инцидент квалифицировали как теракт.