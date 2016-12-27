В Германии выходцы из Сирии пытались поджечь бездомного

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Полиция Германии задержала семерых человек, обвиняемых в попытке убить - сжечь заживо - спящего бездомного в Берлине, сообщила во вторник немецкая газета Die Welt.

Инцидент произошел на станции берлинского метро Шёнлайнштрассе. Пассажиры и машинист поезда смогли вовремя потушить огонь, и бездомный не пострадал, однако все его вещи сгорели.

По предварительным данным, шесть подозреваемых приехали в Германию из Сирии, еще один является выходцем из Ливии. Известно, что молодым людям от 15 до 21 года, их имена не раскрываются.

Полиция квалифицирует действия подозреваемых как попытку умышленного убийства.