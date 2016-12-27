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Жители Дамаска остались без водопроводной воды из-за боев

Есть обновление от 23:35

Сирийские власти и вооруженная оппозиция обвиняют в случившемся друг друга

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Подача водопроводной воды в сирийскую столицу приостановлена из-за боев между правительственными войсками и мятежниками, сообщает во вторник агентство ЭФЭ со ссылкой как на официальные сирийские СМИ, так и на представителей оппозиции.

Причиной приостановки подачи воды стали бои в районе Вади Барада к северо-западу от Дамаска: там сирийские военные проводят наступление на позиции боевиков.

Представитель действующих в районе Дамаска экстремистов Абу Зухей аш-Шами пояснил ЭФЭ, что, по его данным, правительственные войска нанесли серию ударов, в том числе и с воздуха, по позициям боевиков. В результате этого была повреждена инфраструктура для подачи воды в Дамаск.

Сирийские власти обвиняют в случившемся вооруженную оппозицию. Они намерены организовать поставки воды в столицу из других городов и бесплатно раздавать ее жителям.

В районе Вади Барада находятся источники, водой из которых снабжают Дамаск. Кроме того, через него пролегает один из возможных маршрутов для поставок оружия, боеприпасов и добровольцев из соседнего Ливана. Именно поэтому, как отмечает ЭФЭ, военным так важно контролировать территории к западу от Дамаска.

Теги: Сирия, Дамаск
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