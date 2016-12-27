Более 25 обстрелов со стороны боевиков зафиксированы в Сирии за сутки

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - НВФ произвели 26 обстрелов в различных провинциях Сирии в течение прошедших суток, сообщает Минобороны РФ.

"За сутки зафиксировано 26 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (7), Дамаск (16), Хама (2) и Латакия (1).",- говорится в бюллетене российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, опубликованном на сайте военного ведомства во вторник вечером.

В документе говорится, что группировки террористической организации "Джабхат Фатх аш-Шам" ("Джабхат ан-Нусра", запрещена в РФ) из минометов и стрелкового оружия обстреляли кварталы Ашрафия, "1070", "3000", Дахия аль Асад и район высоты с отметкой "452" в городе Алеппо.

"Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили",- заявляют в Минобороны РФ.