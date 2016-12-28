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Президента Южной Кореи заподозрили в пособничестве коррупции

Парламент считает, что Пак Кын Хе связана с махинациями своей арестованной подруги

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В парламенте Южной Кореи рассматривается вопрос о возможном участии президента страны Пак Кын Хе в коррупционных махинациях ее приближенной Цой Сун Силь, сообщили южнокорейские СМИ. В сообщениях утверждается, что Цой Сун Синь оплачивала некоторые медицинские услуги, оказываемые Пак Кын Хе, которой ранее был объявлен импичмент и она была отстранена от власти. Стоимость услуг оценивается в сумму около $1 млн.

Выводы были сделаны на основании оплаченных Цой Сун Силь чеков, выданных медучреждениями, где в качестве клиента фигурирует "председатель Пак" или же "Голубой". "Голубым домом" называется официальная резиденция южнокорейских президентов.

Ранее в вину отстраненного от власти президента уже вменяли то, что Цой Сунь Синь покупала для нее одежду, другие дорогостоящие предметы, что может служить доказательством получения Пак Кын Хе взяток, отмечают СМИ.

Цой Сун Синь арестована и находится под следствием. Ее обвиняют в использовании близких отношений с президентом для вымогательства средств у крупных корпораций с целью личного обогащения.

Судьбу Пак Кын Хе в течение полугода должен будет решить Конституционный суд Южной Кореи.

Теги: Южная Корея
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