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Саперы РФ разминировали за сутки четыре школы и детсад в восточном Алеппо

С 5 декабря от взрывоопасных предметов очищено 966 га сирийской территории

Саперы РФ разминировали за сутки четыре школы и детсад в восточном Алеппо
Восточный Алеппо
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие Международного противоминного центра продолжают гуманитарное разминирование освобожденных от боевиков кварталов в восточной части Алеппо, сообщает в среду Российский центр примирения враждующих сторон в САР. По его данным, только за прошедшие сутки от взрывоопасных предметов были очищены четыре школы, девять мечетей и один детский сад.

В Центре уточнили, что всего с 5 декабря 2016 года российскими саперами разминирована территория общей площадью 966 гектаров. От взрывоопасных предметов очищено около 350 км автодорог и 2149 зданий (из них 111 социально значимых), в том числе 44 школы, 38 мечетей, 10 больниц и поликлиник, два детских сада, три водозаборных станции, две электростанции, одна водоочистная станция и один хлебозавод.

Военнослужащими российского Международного противоминного центра обезврежено около 14,7 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе более 6,7 тысяч самодельных взрывных устройств, отмечается в сообщении.

Теги: Сирия, Россия
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