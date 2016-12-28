В Киеве насчитали 44 обстрела позиций ВСУ в Донбассе

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - За прошедшие сутки ополченцы 44 раза открывали огонь по позициям военнослужащих Вооруженных сил Украины в Донбассе, сообщает пресс-служба штаба силовой операции в среду.

По ее данным, на Мариупольском направлении противник обстреливал Широкино из артиллерии калибра 122 мм, Водяное и Широкино - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, Талаковку, Водяное, Марьинку, Павлополь и Широкино - из стрелкового оружия и гранатометов. В районе Широкино также зафиксирована активность снайпера.

На Донецком направлении НВФ обстреливали из минометов калибра 120 мм и 82 мм Новгородское, Луганское и Авдеевку, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - Травневое, Луганское, Зайцево, Невельское и Мироновское, из зенитных установок - Пивденне, утверждают в штабе.

На Луганском направлении обстреливали Новоалександровку и Новозвановку из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и вооружения БМП.