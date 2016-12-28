У ТЦ во Львове потребовали $200 тыс. за прекращение ложных минирований

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Неизвестный вымогает у львовского торгового центра "Роксолана" 200 биткойнов за прекращение ложных сообщений о минировании здания ТЦ.

"После очередной эвакуации начался открытый шантаж руководства торгового центра со стороны злоумышленника. На электронный адрес администрации пришло письмо с требованием заплатить 200 биткойнов, что составляет почти 180 тысяч долларов США. В противном случае кибертеррорист угрожает, что эвакуации будут продолжаться ежедневно до завершения новогодних праздников", - говорится в сообщении торгового центра, размещенном на его сайте.

По данным администрации ТЦ "Роксолана", в этом декабре злоумышленники уже четыре раза присылали сообщения о взрывных устройствах, якобы заложенных в здании. Ни разу эти сообщения не подтвердились.

В то же время, руководство ТЦ заявило, что переговоров с неизвестным не ведет, а сообщение передано в полицию.