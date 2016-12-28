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В Бельгии задержали собиравшегося изготовить самодельную бомбу подростка

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Подросток 14 лет, у которого в рюкзаке было обнаружено взрывчатое вещество, задержан бельгийской полицией, пишет в среду газета DH.

По ее данным, накануне вечером полицейские задержали в брюссельской коммуне Моленбек четырех молодых людей, которые на строительной площадке играли с огнетушителем. В рюкзаке одного из них были обнаружились материалы для изготовления взрывного устройства, в том числе бутылка с надписью "Аллах акбар".

По месту жительства подростка был проведен обыск. В его жилище также обнаружили материалы для изготовления самодельного взрывного устройства. Молодой человек также искал в интернете, как изготовить бомбу.

Свои писки подросток объяснил тем, что является фанатом видео и химии, и именно поэтому интересовался тем, как изготавливают бомбу.

Прокуратура Брюсселя освободила после допроса троих из четырех задержанных, которые до этого не были известны правоохранительным органам. Ожидается, что их приятеля с материалами для бомбы поместят в закрытый центр для несовершеннолетних, но никакого официального решения на этот счет в первой половине среды еще не было, уточняет издание.

Вместе с тем, как сообщила официальный представитель брюссельской прокуратуры Ине Ван Вимерш, "в этом досье не зарегистрировано связи с терроризмом".

"Конечно, линия поведения подростка 14 лет вызывает обеспокоенность, и это причина, по которой прокуратура просила о его помещении в закрытое учреждение. Но это никоим образом не связано с террористической угрозой", - приводит DH слова представителя прокуратуры Брюсселя.

Теги: Бельгия
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