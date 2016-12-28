Обвиняемого в мошенничестве на 45 млн рублей россиянина экстрадировали из Франции в РФ

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - По требованию Генпрокуратуры в Россию из Франции экстрадирован гражданин РФ Глеб Дробиленко, обвиняемый в покушении на мошенничество, сообщил "Интерфаксу" в среду официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

"28 декабря по требованию генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Французской Республики экстрадировали в Россию гражданина Российской Федерации Глеба Дробиленко", - говорится в сообщении.

Дробиленко обвиняется в покушении на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. По версии следствия, с июля по сентябрь 2012 года он с сообщниками обещал генеральному директору Росимущества добиться продления срока его полномочий, за что потребовал 45 млн рублей. Деньги должны были быть переданы Дробиленко и его сообщникам через должностных лиц Росимущества. При этом принятые на себя обязательства обвиняемые выполнять не собирались, поскольку не обладали соответствующими полномочиями.

"При попытке получить от потерпевшего денежные средства один из соучастников преступления был задержан сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ведомстве сообщили, что Дробиленко скрылся от уголовного преследования и покинул Россию. В октябре 2012 года он был объявлен в федеральный розыск, в апреле 2013 года - в международный розыск. В ноябре 2015 года он был задержан на территории Франции.

"В декабре 2015 года Генпрокуратура РФ направила в компетентные органы Франции ходатайство о его выдаче в Россию, которое было удовлетворено в декабре 2016 года", - сообщил Куренной.

В Генпрокуратуре РФ напомнили, что уголовное дело в отношении Дробиленко находится в производстве ГСУ СКР по Москве.