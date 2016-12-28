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В мире Допинг в российском спорте

Журналистка NYT заявила о точности приведенных ею цитат о допинге в РФ

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Корреспондент американской газеты The New York Times Ребекка Руиз утверждает, что не искажала цитат российских чиновников о допинговой программе.

"Отвечаю на комментарий Кремля: все цитаты в нашей статье верны", - написала журналистка в среду у себя в твиттере.

"Российские чиновники сказали мне, что они больше не оспаривают существование допинговых схем, они оспаривают лишь тот факт, что применение допинга происходило под контролем государства", - отметила она.

Руиз подчеркнула, что обратилась за подтверждением данной информации к главе Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталию Смирнову, и тот ответил утвердительно.

Ранее газета The New York Times сообщила, что российские чиновники в интервью впервые признали существование в стране допинговой программы. В доказательство издание приводит слова исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства Анны Анцелиович.

По сообщению издания, Анцелиович заявила, что "это был институциональный заговор", но подчеркнула, что представители высшего руководства в него вовлечены не были. И.о. главы РУСАДА добавила, что была потрясена, когда стало известно о системе допинга.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности обвинения в том, что в РФ на государственном уровне существовала программа поддержки приема допинга спортсменами, и призвал проверить на достоверность слова, которые СМИ приписывают Анцелиович.

"Это было интервью The New York Times. Сначала нужно проверить достоверность этих слов", - сказал Песков журналистам в среду на просьбу прокомментировать интервью Анцелиович американскому изданию, в котором она заявила об "институциональном сговоре" в отношении допинга в РФ.

В среду РУСАДА выступила с официальным заявлением, что автор материала газеты The New York Times о допинге в российском спорте исказил слова Анцелиович.

В агентстве пояснили, что во время беседы Анцелиович с Руиз и.о. гендиректора РУСАДА было сделано замечание, что в отчете, опубликованном 9 декабря 2016 года, Ричард Макларен отказался от слов "государственная система допинга" и использовал словосочетание "институциональный заговор", исключая, таким образом, возможную вовлеченность высшего руководства страны.

"К сожалению, Ребекка Руиз, вырвав из контекста данные слова, создала впечатление, что руководство РУСАДА признает наличие институциональной схемы покрытия допинга в России. Хотелось бы подчеркнуть, что у РУСАДА нет и не могло быть полномочий на признание либо отрицание подобного факта. Расследованием по данному делу занимается Следственный комитет РФ. Кроме того хотелось бы отметить твердую убежденность РУСАДА, что у каждого обвиняемого спортсмена есть неотъемлемое право возражать на предъявленные обвинения", - отмечают в РУСАДА.

Теги: РУСАДА
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