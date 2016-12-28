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В результате крушения бельгийского рыболовецкого судна погиб моряк

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Один из трех членов экипажа бельгийского рыболовного судна, перевернувшегося в ночь на среду у берегов Великобритании, скончался, сообщил Морской центр по спасению и координации.

Речь идет о 39-летнем жителе бельгийского города Остенде. Работавший на судне испанский моряк до сих пор не найден поисковыми службами. Как сообщалось ранее, одному рыбаку удалось спастись, вцепившись в днище перевернувшегося судна и дождавшись помощи.

На судне было два бельгийских моряка и испанец. Второго бельгийца спасатели нашли в воде около полудня среды, но он умер в больнице несколькими часами позже. Испанец пока числится пропавшим без вести, но спасатели считают, что его шансы выжить минимальны, так как температура воды едва достигает +8°C. Водолазы обследовали потерпевшее крушение судно, но безрезультатно.

Операцию координирует британская спасательная служба, и решение, когда должен быть прекращен поиск, находится в ее компетенции, отмечают бельгийские СМИ.

Бельгия направила свой вертолет в помощь британской береговой охране.

СМИ отмечают, что прокуратура города Брюгге начала расследование с целью определения причин инцидента. Его детали пока неизвестны, однако журналисты узнали, что следователи отвергли криминальную версию происшествия.

Крушение произошло в Ла-Манше у берегов графства Кент в месте активного лова рыбы, которое находится в стороне от морских транспортных линий. Проходившее в этом районе в среду утром судно известило спасателей о ЧП.

Теги: Бельгия
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