Главные новости
В РоссииПричиной крушения Ту-154 назвали сочетание человеческого и технического факторовСпортВ РУСАДА назвали искаженными слова Анцелиович о допинге в РФЭкономикаПродавцы предупредили о риске остановки продаж косметики из-за "Боярышника"
В мире

Глава Палестины назвал условие возобновления переговоров с Израилем

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас согласен на возобновление переговоров с Израилем при условии прекращения строительства израильских поселений на палестинских территориях, сообщает в среду агентство ЭФЭ со ссылкой на генсека Организации освобождения Палестины Саеба Эреката.

Эрекат пояснил, что палестинская сторона также настаивает на выполнении Израилем заключенных ранее соглашений.

По его словам, М.Аббас готов принять участие в поисках "справедливого, всеобъемлющего и долговременного решения". "При этом нужно будет прекратить оккупацию (палестинских территорий - ИФ), создать независимое палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, чтобы жить в мире и безопасности рядом с Израилем".

Ранее в среду госсекретарь США Джон Керри раскритиковал поселенческую деятельность Израиля. В свою очередь премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подверг критике тезисы Керри.

Теги: Израиль, Палестина, Махмуд Аббас
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
СМИ рассказали о санкциях США против РФ из-за хакерских атакСМИ рассказали о санкциях США против РФ из-за хакерских атак
В Вашингтоне готовы объявить о незасекреченной части американских ответных мерПодробнее
Саперы РФ разминировали за сутки четыре школы и детсад в восточном АлеппоСаперы РФ разминировали за сутки четыре школы и детсад в восточном Алеппо
С 5 декабря от взрывоопасных предметов очищено 966 га сирийской территорииПодробнее
Израильский министр обвинил госсекретаря США в "пустой патетике"Израильский министр обвинил госсекретаря США в "пустой патетике"
В Израиле указывают на ошибки, которые совершила администрация Обамы на Ближнем ВостокеПодробнее
Президента Южной Кореи заподозрили в пособничестве коррупцииПрезидента Южной Кореи заподозрили в пособничестве коррупции
Парламент считает, что Пак Кын Хе связана с махинациями своей арестованной подругиПодробнее
Сирийская оппозиция поддержала переговоры по урегулированию конфликтаСирийская оппозиция поддержала переговоры по урегулированию конфликта
Глава Высшего комитета по переговорам ждет регламент и четкую повестку переговоровПодробнее
Из Трамп Тауэр в Нью-Йорке эвакуировали людей из-за пакета с игрушкамиИз Трамп Тауэр в Нью-Йорке эвакуировали людей из-за пакета с игрушками
Подозрительная сумка была осмотрена взрывотехникамиПодробнее
На Кубе запретили использование имени Кастро в общественных местахНа Кубе запретили использование имени Кастро в общественных местах
Цель инициативы - избежать культа личностиПодробнее
В США умерла доказавшая существование темной материи астроном Вера РубинВ США умерла доказавшая существование темной материи астроном Вера Рубин
В течение свой научной карьеры Рубин изучила свыше 200 галактикПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Ушла из жизни Кэрри Фишер10 фото
28 декабря
Ушла из жизни Кэрри Фишер
Фотохроника 27 декабря6 фото
27 декабря
Фотохроника 27 декабря
Лучшие фото недели10 фото
23 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПричиной крушения Ту-154 назвали сочетание человеческого и технического факторовСпортВ РУСАДА назвали искаженными слова Анцелиович о допинге в РФЭкономикаПродавцы предупредили о риске остановки продаж косметики из-за "Боярышника"В РоссииКонстантин Райкин получил травму во время гастролей в Тобольске
Администрация Обамы в четверг объявит об ответе на возможные хакерские атаки со стороны РФ
Новым владельцем ФК "Анжи" стал Осман Кадиев
Неизвестный на BMW сбил в Подмосковье полицейского
Крым освоит 91% средств на реализацию федеральных целевых программ
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154 под Сочи
Итоги 2016 года: Железная дорога - трудности перевозок
Силуанов увидел в дальнейшем укреплении рубля угрозу конкурентоспособности
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи