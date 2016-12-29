Семь гуманитарных акций проведено за сутки в Сирии

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В Сирийской Арабской республике за минувшие сутки проведено семь гуманитарных акций, в ходе которой мирным жителям передано более десяти тонн гуманитарных грузов, сообщило в среду Минобороны РФ

Выдача продуктов питания и предметов первой необходимости осуществлялась в семи точках, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, размещенном в среду на сайте Минобороны РФ.

В пункте временного размещения жителей в районе Жибрин в города Алеппо выдано около 3,3 тонны грузов. В пункте временного размещения жителей в районе Ансари, Арт-Аль-Сабаг в городе Алеппо - около трех тонн. В двух начальных школах в районе Аль-Фуркан города Алеппо - около двух тонн. В школах в районах Аль-Хамадия 4, квартал "3000" в городе Алеппо - около тонны. В детском отделении университетского госпиталя Тишрин в городе Латакия - около 0,3 тонны. В детском доме в городе Латакия - около 0,3 тонны. В начальной школе в районе Загра в городе Хомс - около тонны.

Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, покидающих восточные районы города Алеппо, сообщает Центр.

Также сообщается, что в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось - 1077.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами незаконных вооруженных формирований в населенном пункте Муаддамиет-Эш-Ших провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра, говорится в сообщении.

Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось, их 94.