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Что случилось этой ночью: четверг, 29 декабря

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Администрация уходящего президента США Барака Обамы объявит о контрмерах против кибератак со стороны России. Скорее всего, введут новые санкции.

- У футбольного клуба "Анжи" из Махачкалы сменился владелец. Вместо Сулеймана Керимова им стал Осман Кадиев. Обещают раскрыть потенциал футболистов из Дагестана.

- Через день после смерти актрисы Кэрри Фишер умерла ее мать Дебби Рейнолдс. Ей было 84 года.

- Один из подрядчиков строительства космодрома "Восточный" так задолжал энергетикам, что те пригрозили его обесточить.

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