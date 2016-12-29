Еще один влиятельный главарь ИГ ликвидирован в Сирии

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Возглавляемая США международная коалиция против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) уничтожила на севере Сирии одного из основных командиров группировки Абу Джандала аль-Кувейти, заявил в четверг представитель коалиции.

Таким образом, в коалиции подтвердили появившиеся ранее в западных СМИ сообщения о гибели командира.

По данным коалиционного командования, ранее в декабре он участвовал в операциях ИГ по захвату Пальмиры. Затем он направился в район сирийского города Табка, расположенного западнее оплота ИГ Ракки, чтобы укрепить оборону террористов против наступающих сил курдско-сирийского альянса "Сирийские демократические силы" (SDF).

"Абу Джандал был причастен к использованию террористов-смертников на автомобилях, самодельных взрывных устройств и химического оружия против SDF... его смерть снизит возможности ИГ по защите Ракки и по проведению операций за рубежом против стран Запада", - сказал представитель.

Он добавил, что аль-Кувейти был убит недалеко от плотины Табка - стратегически важного объекта на реке Евфрат, контролируемого ИГ, к которому приближаются отряды SDF.

Западные СМИ добавляют, что в ИГ пока не подтвердили гибель своего командира.