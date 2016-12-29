В Баку опровергли гибель семи азербайджанских солдат на границе с Арменией

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Информация о гибели семи азербайджанской военнослужащих в бою на границе с Арменией не соответствует действительности, утверждают в Минобороны Азербайджана.

"Армянская сторона распространяет ложную информации о потере Азербайджаном семи военнослужащих в ходе пресечения диверсионной вылазки разведгруппы ВС Армении на азербайджанскую территорию", - заявили "Интерфаксу" в оборонном ведомстве.

Ранее в Ереване обвинили Баку в попытке диверсии на азербайджано-армянской границе. "Рано утром 29 декабря на участке армяно-азербайджанской государственной границы, к юго-востоку от села Чинари Тавушской области Армении, ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения", - сообщил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его данным, в бою погибли трое военнослужащих Вооруженных сил Армении и до семи бойцов противника.

Позднее в пресс-службе Минобороны Армении сообщили, что Вооруженные силы республики нейтрализовали наступательные действия азербайджанских войск на участке госграницы к юго-востоку от села Чинари. "Противник отброшен, есть погибшие и раненные, в том числе на участке наших боевых позиций. К сожалению, с армянской стороны также есть погибшие. В боях за защиту госграницы погибли старший лейтенант Шаварш Меликян, рядовые Эдгар Нараян и Эрик Абовян", - отметили в Минобороны.

Согласно сообщению, Министерство обороны располагает неопровержимыми доказательствами нарушения азербайджанской стороной государственной границы Армении.

Между тем в Министерстве обороны Азербайджана утверждают, что это разведгруппа Вооруженных сил Армении попала в засаду подразделений азербайджанской армии при попытке проникновения на территорию республики, а в результате завязавшегося боя противник был вынужден отступить с большими потерями.

В официальном заявлении Минобороны Азербайджана сообщило, что по итогам боя один азербайджанский солдат числится пропавшим без вести.