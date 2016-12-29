СМИ сообщили о кандидатуре Кэмерона на должность генсека НАТО

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Кандидатура бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона рассматривается на пост генерального секретаря НАТО, сообщает в четверг газета The Daily Mail.

Дэвид Кэмерон может быть выдвинут нынешним премьер-министром Терезой Мэй, когда действующий глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг покинет свой пост в 2018 году.

Глава НАТО выбирается членами альянса в ходе неформального обсуждения.

Британцы занимали должность генерального секретаря НАТО три раза, последний из них, Джордж Робертсон, руководил в период с 1999 по 2003 год.