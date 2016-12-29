Главные новости
В миреПутин заявил о подписании документов о прекращении огня в СирииВ РоссииСоколов признал факт нештатной работы техники перед крушением Ту-154В РоссииГлавный нарколог России дал рекомендации перепившим в новогоднюю ночь
В мире

Тревога на вокзалах Шарлеруа и Льежа в Бельгии оказалась ложной

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Бельгии дали отбой тревоги, объявленной ранее в связи с якобы заложенными взрывными устройствами на железнодорожном вокзале и во дворце правосудия Шарлеруа.

Сообщения о бомбах оказались ложными. В ходе операции полиция создала периметры безопасности, однако не прекратила железнодорожное движение через вокзал, уточняют СМИ.

Кроме того, правоохранительные органы объявили, что ложной тревога оказалась и в Льеже, на вокзале которого была проведена полная эвакуация вплоть до закрытия расположенных на нем магазинчиков.

Остановленное в связи с операцией движение поездов продолжает создавать сбои в расписании на этой линии железной дороги.

Теги: Бельгия, Шарлеруа, Льеж
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Путин заявил о подписании документов о прекращении огня в СирииПутин заявил о подписании документов о прекращении огня в Сирии
Договоренности являются результатом работы России с Турцией и Ираном, отметил президентПодробнее
Сирийские дети вернулись домой после лечения в РоссииСирийские дети вернулись домой после лечения в России
Дети лечились от тяжелых хронических болезнейПодробнее
Администрация Обамы в четверг объявит об ответе на возможные хакерские атаки со стороны РФАдминистрация Обамы в четверг объявит об ответе на возможные хакерские атаки со стороны РФ
Власти США планируют принять санкции и "скрытые" мерыПодробнее
СМИ рассказали о санкциях США против РФ из-за хакерских атакСМИ рассказали о санкциях США против РФ из-за хакерских атак
В Вашингтоне готовы объявить о незасекреченной части американских ответных мерПодробнее
Саперы РФ разминировали за сутки четыре школы и детсад в восточном АлеппоСаперы РФ разминировали за сутки четыре школы и детсад в восточном Алеппо
С 5 декабря от взрывоопасных предметов очищено 966 га сирийской территорииПодробнее
Израильский министр обвинил госсекретаря США в "пустой патетике"Израильский министр обвинил госсекретаря США в "пустой патетике"
В Израиле указывают на ошибки, которые совершила администрация Обамы на Ближнем ВостокеПодробнее
Президента Южной Кореи заподозрили в пособничестве коррупцииПрезидента Южной Кореи заподозрили в пособничестве коррупции
Парламент считает, что Пак Кын Хе связана с махинациями своей арестованной подругиПодробнее
Сирийская оппозиция поддержала переговоры по урегулированию конфликтаСирийская оппозиция поддержала переговоры по урегулированию конфликта
Глава Высшего комитета по переговорам ждет регламент и четкую повестку переговоровПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Цитаты года12 фото
29 декабря
Цитаты года
Фотохроника 28 декабря7 фото
28 декабря
Фотохроника 28 декабря
Ушла из жизни Кэрри Фишер10 фото
28 декабря
Ушла из жизни Кэрри Фишер
Все фотогалереи
Цитата дня

Всегда нужно помнить: я отравился сознательно нервным ядом, и, наверное, должен остаться в постели, снизить свою активность

Главный нарколог Евгений Брюн о потреблении алкоголя в новогоднюю ночь

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПутин заявил о подписании документов о прекращении огня в СирииВ РоссииСоколов признал факт нештатной работы техники перед крушением Ту-154В РоссииГлавный нарколог России дал рекомендации перепившим в новогоднюю ночьКультураCборы российских фильмов в международном прокате в 2016 году выросли вдвое
СМИ сообщили о кандидатуре Кэмерона на должность генсека НАТО
Источник сообщил об угрозе взрыва в ТЦ "Новинский пассаж" в Москве
Обвиняемый в убийстве брата подросток арестован на два месяца
Итоги 2016 года: Российская экономика - сюрпляс, местами переходящий в цейтнот
Фотохроника 29 декабря
Задержанный тунисец не был связан с организатором теракта в Берлине
Рогозин разъяснил цели присоединения "Уралвагонзавода" к "Ростеху"
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи