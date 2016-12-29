Тревога на вокзалах Шарлеруа и Льежа в Бельгии оказалась ложной

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Бельгии дали отбой тревоги, объявленной ранее в связи с якобы заложенными взрывными устройствами на железнодорожном вокзале и во дворце правосудия Шарлеруа.

Сообщения о бомбах оказались ложными. В ходе операции полиция создала периметры безопасности, однако не прекратила железнодорожное движение через вокзал, уточняют СМИ.

Кроме того, правоохранительные органы объявили, что ложной тревога оказалась и в Льеже, на вокзале которого была проведена полная эвакуация вплоть до закрытия расположенных на нем магазинчиков.

Остановленное в связи с операцией движение поездов продолжает создавать сбои в расписании на этой линии железной дороги.