Тревога на вокзалах Шарлеруа и Льежа в Бельгии оказалась ложной

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Бельгии дали отбой тревоги, объявленной ранее в связи с якобы заложенными взрывными устройствами на железнодорожном вокзале и во дворце правосудия Шарлеруа.
Сообщения о бомбах оказались ложными. В ходе операции полиция создала периметры безопасности, однако не прекратила железнодорожное движение через вокзал, уточняют СМИ.
Кроме того, правоохранительные органы объявили, что ложной тревога оказалась и в Льеже, на вокзале которого была проведена полная эвакуация вплоть до закрытия расположенных на нем магазинчиков.
Остановленное в связи с операцией движение поездов продолжает создавать сбои в расписании на этой линии железной дороги.