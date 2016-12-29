В госдепе США сочли позитивным развитием сообщения о перемирии в Сирии

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В Госдепартаменте США позитивно оценили сообщения о достижении перемирия в Сирии.

"Новость о перемирии в гражданской войне в Сирии - это позитивное развитие", - заявил "Интерфаксу" в четверг представитель Госдепартамента Марк Тонер.

"Надеемся, что оно будет выполняться полностью и соблюдаться всеми сторонами", - добавил Тонер.

Ранее в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путины, что режим прекращения огня в Сирии начнет действовать с полуночи 30 декабря.