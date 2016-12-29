Обама пообещал представить конгрессу доклад о вмешательстве РФ в выборы в США

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Барак Обама пообещал в четверг, что его администрация передаст в ближайшие дни в конгресс доклад о попытках РФ повлиять на американские выборы.

"Моя администрация в ближайшие дни передаст в конгресс доклад об усилиях РФ, нацеленных на вмешательство в ход наших выборов. Также речь идет о вредоносной кибердеятельности, связанной с циклом прошедших в прошлом выборов", - отметил президент, слова которого приводятся в пресс-релизе Белого дома.

Обама подчеркнул, что "все американцы должны быть обеспокоены действиями России". "Эти хищения данных и раскрытие информации могли быть осуществлены только под руководством самых высоких уровней российской власти", - утверждал он.

Комментируя новые санкции против России, в частности, высылку дипломатов РФ, президент США заявил, что американские дипломаты, работающие в Москве, подвергаются преследованию со стороны спецслужб и полиции.

"Наши дипломаты за последний год столкнулись с неприемлемым уровнем преследования в Москве со стороны российских спецслужб и полицией. Такие действия имеют последствия", - говорится в заявлении президента США.

Сегодня Минфин США объявил о введение санкций против шести физических лиц и пяти организаций, в стоп-лист, в частности, вошли руководители Главного управления Генштаба РФ.