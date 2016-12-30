В Вашингтоне заявили о готовности к ответу РФ на санкции

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - США готовы к ответным мерам со стороны России в связи с новыми американскими санкциями, заявила в четверг советник президента США по национальной безопасности Лиза Монако.

"Мы готовы к ответным мерам, которые могут предпринять российские власти", - заявила она в эфире телеканала CNN.

Ранее МИД РФ сообщил, что российские контрмеры в связи с решением уходящего президента США Барака Обамы выслать 35 российских дипломатов и ввести санкции за якобы причастность к кибератакам будут оглашены в пятницу. "Завтра будут официальные заявления, контрмеры и много всего", - написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем фейсбуке.

В четверг США ввели новые санкции против Москвы за якобы осуществленные в период выборов президента США кибератаки. Госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов, назвав это ответом на "систематическое преследование наших (американских - ИФ) дипломатов за рубежом, случаи которого участились в течение последних четырех лет и значительно выросли за последние 12 месяцев".

Также указом президента введены санкции против 6 частных лиц и 5 организаций, среди которых значатся ФСБ и ГРУ Генштаба РФ. В санкционный список попали глава ГРУ Игорь Коробов, а также Игорь Костюков, Владимир Алексеев, Сергей Гизунов. Кроме того, в стоп-листе оказались россияне Евгений Богачев и Алексей Белан, которых подозревают в организации крупных хакерских атак, принесших гражданам и организациям США многомиллионные убытки.