В Госдуме связали санкции против России с перемирием в Сирии

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - К санкциям в отношении РФ за якобы имевшие место кибератаки уходящую администрацию США могло сподвигнуть перемирие, накануне объявленное в Сирии, заявил в четверг замглавы комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко.

"США как всегда в своем репертуаре: когда ситуация складывается не в их пользу - ищут виновных на стороне, но только не у себя самих. Например, объявление Дамаском перемирия - это тоже не по духу уходящей администрации, и это тоже спровоцировало санкции, о которых мы слышим сегодня", - сказал "Интерфаксу" Ющенко.

Он также считает, что к очередным санкциям привели противоречия в рамках внешнеполитической деятельности, которую США проводили на протяжении последних 80 лет. "В целом связываю подобные заявления о санкциях с истерикой уходящей администрации. Однако, далее при приходе на президентский пост Дональда Трампа глобальная агрессивная политика по отношению к странам-конкурентам будет продолжатся", - сказал Ющенко.

Он полагает, что "в ближайшее время никто санкции не свернет". "Санкции вводились не для того, чтобы они сворачивались", - отметил парламентарий.

Вместе с тем по мнению Ющенко, МИД РФ обязан продумать ответные действия, это существует в международной практике, и такие оскорбительные действия в отношении нашей дипмиссии не должны остаться без внимания.

В четверг США ввели новые санкции против Москвы за якобы осуществленные в период президентских выборов кибератаки. Госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов, а также внес черный список 6 частных лиц и 5 организаций, среди которых значатся ФСБ и ГРУ Генштаба РФ. Под санкции попали глава ГРУ Игорь Коробов, а также Игорь Костюков, Владимир Алексеев, Сергей Гизунов.

Кроме того, в стоп-листе оказались россияне Евгений Богачев и Алексей Белан, которых подозревают в организации крупных хакерских атак, принесших гражданам и организациям США многомиллионные убытки.