Белый дом предупредил Трампа о новых санкциях против России

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Белый дом предупреждал команду избранного президента США Дональда Трампа о планах ввести санкции в отношении России, сообщает в четверг Associated Press.

По информации агентства, США уведомили "высокопоставленного члена" переходной команды Трампа в четверг, до того, как санкции были публично объявлены. Глава США Барак Обама, находясь на отдыхе на Гавайях, разговаривал с избранным президентом днем ранее по телефону, отмечается в сообщении.

Сам Трамп пока не отреагировал на введение новых санкций против РФ.

В четверг США ввели новые санкции против Москвы за якобы осуществленные в период президентских выборов кибератаки. Госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов, а также внес черный список 6 частных лиц и 5 организаций, среди которых значатся ФСБ и ГРУ Генштаба РФ. Под санкции попали глава ГРУ Игорь Коробов, а также Игорь Костюков, Владимир Алексеев, Сергей Гизунов.

Кроме того, в стоп-листе оказались россияне Евгений Богачев и Алексей Белан, которых подозревают в организации крупных хакерских атак, принесших гражданам и организациям США многомиллионные убытки.