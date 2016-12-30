Сирийская оппозиция сообщила о соблюдении перемирия в Дамаске

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Вступившее в силу в Сирии прекращение огня привело к нормализации обстановки в районе Дамаска, сообщает в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на активиста сирийской оппозиции Мазена аш-Шами.

По его словам, за полчаса перед вступлением в силу соглашения в пригородах Дамаск, в которых боевики противостоят правительственным войскам, ситуация стала "очень спокойной".

Кроме того, собеседник агентства сообщил, что сирийские военные прекратили наступление в стратегически важной долине Вади-Барада - к северо-западу от Дамаска.

Агентство отмечает, что, тем не менее, пока рано делать выводы о том, соблюдается ли перемирие на всей территории Сирии.

Ранее сообщалось, что соглашение о прекращении огня вступило в силу в 0:00 пятницы по местному времени. Гарантами перемирия выступают Россия и Турция.