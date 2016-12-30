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Трамп решил уточнить у разведки последние данные о кибератаках на США

Есть обновление от 03:05

При этом избранный президент не дал никакой личной оценки ведению новых санкций против России

Трамп решил уточнить у разведки последние данные о кибератаках на США
Избранный президент США Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп намерен встретиться с представителями разведки США, чтобы больше узнать о предполагаемых кибератаках со стороны России.

"В интересах нашей страны и ее великого народа я встречусь с лидерами разведывательного сообщества на следующей неделе, чтобы получить последнюю информацию о фактах, связанных с этой ситуацией", - говорится в заявлении Трампа, распространенном его командой в четверг вечером.

Как заявил политик, "пришло время для нашей страны двигаться в сторону больших и лучших дел".

Ранее сообщалось, что Белый дом предупреждал команду Трампа о планах ввести санкции в отношении России. Сам избранный президент никакой личной оценки решению Барака Обамы пока не дал.

В четверг США ввели новые санкции против Москвы за якобы осуществленные в период президентских выборов кибератаки. Госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов, а также внес черный список 6 частных лиц и 5 организаций, среди которых значатся ФСБ и ГРУ Генштаба РФ. Под санкции попали глава ГРУ Игорь Коробов, а также Игорь Костюков, Владимир Алексеев, Сергей Гизунов.

Кроме того, в стоп-листе оказались россияне Евгений Богачев и Алексей Белан, которых подозревают в организации крупных хакерских атак, принесших гражданам и организациям США многомиллионные убытки.

Теги: Дональд Трамп, США, Россия
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