Трамп решил уточнить у разведки последние данные о кибератаках на США

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп намерен встретиться с представителями разведки США, чтобы больше узнать о предполагаемых кибератаках со стороны России.
"В интересах нашей страны и ее великого народа я встречусь с лидерами разведывательного сообщества на следующей неделе, чтобы получить последнюю информацию о фактах, связанных с этой ситуацией", - говорится в заявлении Трампа, распространенном его командой в четверг вечером.
Как заявил политик, "пришло время для нашей страны двигаться в сторону больших и лучших дел".
Ранее сообщалось, что Белый дом предупреждал команду Трампа о планах ввести санкции в отношении России. Сам избранный президент никакой личной оценки решению Барака Обамы пока не дал.
В четверг США ввели новые санкции против Москвы за якобы осуществленные в период президентских выборов кибератаки. Госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов, а также внес черный список 6 частных лиц и 5 организаций, среди которых значатся ФСБ и ГРУ Генштаба РФ. Под санкции попали глава ГРУ Игорь Коробов, а также Игорь Костюков, Владимир Алексеев, Сергей Гизунов.
Кроме того, в стоп-листе оказались россияне Евгений Богачев и Алексей Белан, которых подозревают в организации крупных хакерских атак, принесших гражданам и организациям США многомиллионные убытки.