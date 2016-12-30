Китай отправил России новогодние пожелания об углублении сотрудничества

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В условиях нынешней сложной международной обстановки Китай готов в 2017 году продолжить активные контакты и взаимодействие с Россией, заверил министр иностранных дел КНР Ван И в поздравительной телеграмме главе МИД РФ Сергею Лаврову по случаю Нового года.

"В новом году китайская сторона будет стремиться к дальнейшему укреплению контактов и взаимодействия с Россией, чтобы совместными усилиями претворять в жизнь договоренности, достигнутые руководителями двух государств", - говорится в сообщении.

Ван И отметил, что Китай готов" непрерывно углублять международное стратегическое партнерство и вносить новый вклад в дело отстаивания совместных интересов двух стран, развития международного и регионального мира, безопасности и стабильности".

Министр также сказал, что 2016 году ознаменовался для Китая и России реализацией на высоком уровне отношений всестороннего стратегического партнерства и взаимодействия.

Он, в частности, отметил большой вклад двух стран в дело защиты мира и стабильности на планете, политическое решение проблем в "горячих точках", обеспечение кибербезопасности.