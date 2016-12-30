Санкции против РФ в команде Трампа назвали попыткой "загнать его в угол"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Введенные администрацией Барака Обамы санкции в отношении России направлены на деле против избранного президента США Дональда Трампа, считает его помощник Келлин Конуэй.

"Даже те, кто симпатизирует президенту Обаме по большинству позиций, указывают, что то, что он сделал сегодня, является частью мер, которые можно назвать стремлением "загнать в угол" избранного президента Трампа", - цитирует в четверг ее заявление телеканал CNN.

По ее словам, "это - не способ мирного перехода власти на демократической основе". Конуэй отметила, что "жаль, нельзя не думать, что здесь замешана политика".

Принятые в отношении России меры она назвала "символическими", выразив надежду, что союзники США "не последуют примеру" Обамы.

В четверг США ввели новые санкции против Москвы за якобы осуществленные в период президентских выборов кибератаки. Госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов, а также внес в черный список 6 частных лиц и 5 организаций, среди которых значатся ФСБ и ГРУ.