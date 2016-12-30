Что случилось этой ночью: пятница, 30 декабря

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США ввели против России санкции из-за кибератак, посредством которых, по мнению Вашингтона, Москва пыталась повлиять на ход президентских выборов в стране. Помимо уже привычных черных списков, куда вошли представители ГРУ и ФСБ (как организация), Белый дом прибегнул к беспрецедентной мере: заявил о выдворении из страны 35 российских дипломатов, а также закрыл две принадлежащие властям РФ дипломатические "дачи".

- Официальный ответ Россия пока не дала, МИД обещает сформулировать его в пятницу. Однако, по неподтвержденной информации, уже принято решение о закрытии англо-американской школы на северо-западе Москвы, где на протяжении 70 лет учатся дети англоязычных дипломатов и бизнесменов. Все же, несмотря на всеобщее возмущение, дальнейшие действия российской стороны ясны не до концы, поскольку срок Обамы истекает через 3 недели, а Трамп, как полагают многие, может санкции отменить.

- Но сам Трамп хранит молчание в твиттере и не дал ни одного комментария, позволяющего понять его личное отношение к сложившейся ситуации. Избранный президент выпустил заявление, в котором объявил, что "в интересах страны и ее великого народа" заслушает доклад разведки о кибератаках на США. Позже в команде Трампа сказали, что своими действиями Обама хочет загнать его в угол, впрочем, все заявления сформулированы очень обтекаемо. Между тем, известно, что указ Обамы не стал для республиканца неожиданностью: Белый дом предупреждал его об этом заранее.