Аэропорт Душанбе закрылся из-за тумана

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Густой туман в Душанбе не позволяет принимать самолеты, задержка объявлена пока до 11:00 по местному времени (9:00 по Москве), сообщили "Интерфаксу" утром в пятницу в международном аэропорту столицы Таджикистана.

По данным аэропорта, задерживается прибытие рейсов российских авиакомпаний "Уральские авиалинии" из Челябинска и Москвы (Жуковский), "UTair" (Внуково), а также таджикских авиакомпаний Tajik Air из Москвы (Домодедово) и Somon Air из Санкт-Петербурга.

Накануне вечером "Радио Озоди" (таджикская служба "Радио Свобода") сообщило, что вот уже сутки 160 пассажиров рейса Санкт-Петербурга-Душанбе "Уральских авиалиний" не могут вылететь из аэропорта "Пулково". Сообщалось, что пассажиры, среди которых есть женщины и дети, должны были вылететь в Душанбе в среду в 22:00, но сотрудники авиакомпании сначала сообщили о задержке рейса, а потом просили пассажиров вернуть авиабилеты.

В посольстве Таджикистана в Москве сообщили "Радио Озоди", что об отмене рейса Санкт-Петербург-Душанбе им известно. Но, по словам пресс-секретаря посольства Сарвара Бахти, они не знают о причинах отмены рейса авиакомпании "Уральские авиалинии". По предположению радио, пассажиры стали жертвой конфликта авиавластей двух стран.

Однако старший представитель авиакомпании "Уральские авиалинии" в Таджикистане Умед Лалаев в интервью "Интерфаксу" опроверг эти утверждения.

"Создавшаяся ситуация в аэропорту "Пулково" Санкт-Петербурга не связана с конфликтом авиавластей двух стран, произошел сбой из-за погодных условий - тумана в Душанбе. Мы объединили два рейса, предоставив большой самолет, вместимостью в 220 мест. Как только нормализуются погодные условия, мы вывезем всех своих пассажиров", - заверил Лалаев.