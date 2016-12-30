Медведев заявил об "антироссийской агонии" администрации США

Накануне стало известно решении Госдепартамента выслать из страны 35 российских дипломатических работников из-за хакерских атак, которые в США приписывают России

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в своем "Твиттере" выразил сожаление в связи с последними действиями администрации президента США Барака Обамы.

Печально, что администрация Обамы, которая начинала свою жизнь с восстановления сотрудничества, заканчивает ее антироссийской агонией. RIP — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 30 декабря 2016 г.

Накануне стало известно решении Госдепартамента выслать из страны 35 российских дипломатических работников из-за хакерских атак, которые в США приписывают России. Госдеп также проинформировал правительство России, что запретит доступ российского персонала в два развлекательных комплекса (recreational compound) в США, которыми владеет российское правительство.

Кроме того, Министерство финансов США в четверг объявило о введении новых санкций против России. В список включены шесть физических лиц и пять ведомств и организаций. В перечень, в частности, вошел ряд руководителей Главного управления Генштаба РФ - глава ГРУ Игорь Коробов, а также Игорь Костюков, Владимир Алексеев и Сергей Гизунов.