ЦБ РФ получил право выявлять вредоносные сайты

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Сайты с вредоносным содержанием, относящиеся к сфере финансовых рынков и национальной платежной системе, будут блокироваться на основе информации от ЦБ РФ, говорится в пресс-релизе регулятора.

Соответствующее соглашение было заключено между Банком России и Координационным центром национального домена сети интернет (администратором национальных доменов верхнего уровня .рф .ru).

"Таким образом, Банк России получил статус компетентной организации, имеющей право выявлять сайты-нарушители, распространяющие вредоносные программы, ресурсы с противоправным контентом, а также фишинговые сайты", - указано в пресс-релизе.

Также регулятор будет предоставлять эти данные Координационному центру и аккредитованным регистраторам доменных имен для блокировки.

В сообщении ЦБ указано, что новые полномочия Банка России помогут защитить персональные данные и деньги граждан от посягательств со стороны кибермошенников.

ЦБ также отмечает, что информацию о сайтах с вредоносным содержанием можно направлять в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (FinCERT) Банка России.