Власти Филиппин возложили ответственность за рождественские теракты на исламистов

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Власти Филиппин считают, что за терактами, произошедшими во время рождественских праздников, стоят исламистские радикалы, сообщают в пятницу западные СМИ.

В министерстве обороны Филиппин пояснили, что боевики таким образом используют диверсионную тактику против филиппинских военных.

Один из терактов произошел 25 декабря возле католического храма на острове Минданао, ранения тогда получили 13 человек. Еще один взрыв прогремел вечером 28 декабря в городе Хилонгос в одном из парков, жители которого собрались на боксерский матч. Тогда пострадали 52 человека. По последним данным, жертв нет.