Подозреваемый в совершении теракта на берлинской ярмарке собирался уехать в Рим

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Выходец из Туниса Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта в Берлине, по всей видимости, намеревался добраться до Рима, сделав пересадку в Милане, сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

Амри расспрашивал у прохожих в Милане, где он может сесть либо на автобус, либо в поезд по направлению к "Риму, Неаполю или южнее".

Ранее сообщалось, что выбравшись с территории ФРГ, Амри купил во французском Лионе билет до Милана, где впоследствии и был застрелен сотрудниками итальянской полиции.

19 декабря грузовик, как предполагется, под управлением Амри наехал на посетителей рождественской ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц, в результате теракта 12 человек погибли и около 50 пострадали.