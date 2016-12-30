Чуркин заявил о соблюдении перемирия в Сирии

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Режим прекращения огня в Сирии соблюдается, заявил постпред РФ при ООН Виталий Чуркин.

"Я думаю, что оно (перемирие - ИФ) соблюдается адекватно", - сказал он в пятницу журналистам в ООН.

Говоря о том, какие именно оппозиционные группы в Сирии присоединились к перемирию, Чуркин отметил, что подсчитать их сложно.

"По нашей оценке, семь основных групп присоединились к этому соглашению", - сказал он, добавив, что отношения между этими группами иногда очень напряженные.

"По нашему подсчету, эти группы представляют 60 тысяч боевиков, и они контролируют обширную территорию Сирии", - отметил дипломат.

Накануне были подписаны документы о перемирии в Сирии, а также о намерении правительства Сирии и оппозиции начать мирные переговоры. Соглашение о прекращении огня в Сирии вступило в силу в 0:00 пятницы.