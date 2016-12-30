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Астана готова предоставить площадку для переговоров по Сирии - МИД Казахстана

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - МИД Казахстана приветствует договоренности о прекращении огня на территории Сирии и подтверждает готовность предоставить площадку для межсирийских переговоров в Астане, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"Приветствуем договоренности о прекращении огня на всей территории Сирийской Арабской Республики и готовность правительства и вооруженной оппозиции начать мирные переговоры, гарантами которых выступают Российская Федерация и Турецкая Республика", - говорится в заявлении МИД Казахстана, опубликованном на сайте ведомства.

"Считаем подписание трех документов "О прекращении огня между сирийским правительством и вооруженной оппозицией", "О комплексе мер по контролю за режимом прекращения огня", "О готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию" реальной основой для дальнейших практических действий по разрешению сирийского кризиса", - отмечается в заявлении.

В Казахстане также считают важным, что план поддержан Специальным посланником Организации Объединенных Наций и Лиги Арабских Государств Стаффаном де Мистурой и другими сторонами, заинтересованными в скорейшем прекращении боевых действий в Сирии.

"В этой связи подтверждаем заявленную ранее президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым готовность принять соответствующие межсирийские переговоры в Астане", - говорится в тексте заявления.

"Понимаем, что встречи могут состояться лишь в случае планомерного соблюдения режима прекращения огня. Надеемся, что последние договоренности позволят возобновить полноценный политический процесс в Сирии в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254 (2015)", - отмечают в МИД.

Казахстан готов и далее содействовать соответствующим усилиям международного сообщества, в том числе в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года, добавили в ведомстве.

В середине декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом достигнута договоренность предложить конфликтующим сторонам продолжить процесс переговоров на новой площадке. В.Путин отметил, что Россия предложит это Сирии, а президент Р.Эрдоган - представителям вооруженной оппозиции.

"Такой площадкой могла бы быть столица Казахстана Астана. Если стороны конфликта согласятся, то мы обратимся к президенту Назарбаеву с просьбой поддержать этот процесс", - сказал президент РФ.

Впоследствии по итогам встречи в Москве 20 декабря главы МИД Ирана, РФ и Турции приняли совместное заявление, в котором выразили готовность способствовать выработке соглашения между правительством и оппозицией в Сирии.

"Иран, Россия и Турция выражают готовность способствовать выработке и стать гарантами будущего Соглашения между правительством Сирии и оппозицией, переговоры о котором ведутся. Они пригласили все другие страны, имеющие влияние на ситуацию "на земле", поступить таким же образом", - говорится в тексте документа.

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