Могерини приветствовала соглашение о перемирии в Сирии

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Объявление о соглашении по прекращению военных действий в Сирии в преддверии Нового года можно только приветствовать, говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини.

"Важно, прежде всего, чтобы оно могло быть в полной мере реализовано всеми сторонами конфликта", - говорится в коммюнике, распространенном в пятницу вечером в Брюсселе.

В нем отмечается, что сообщения о продолжающихся воздушных ударах и боевых действиях в районе Вади Барада являются предметом обеспокоенности, но реализованное полностью прекращение боевых действий может открыть путь к беспрепятственному доступу гуманитарной помощи нуждающимся по всей стране.

"И, прежде всего, в случае успеха это может открыть путь к возобновлению внутрисирийских переговоров под эгидой ООН, в рамках, установленных Советом Безопасности ООН", - считает Ф.Могерини.

В связи с этим, отметила глава дипломатии ЕС, в Евросоюзе будут рады любым промежуточным шагам при содействии других международных игроков, таким как объявленная встреча в Астане при условии ее полной инклюзивности и направленности на подготовку плодотворного и конструктивного возобновления внутрисирийских переговоров в Женеве под эгидой ООН.

Ф.Могерини сообщила, что с этой целью она разговаривала в пятницу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и спецпосланником ООН Стаффаном де Мистурой, чтобы скоординировать работу для Сирии.

Она отметила, что Европейский союз продолжает свою работу с региональными сторонами.

"Мы проведем в Брюсселе в середине января раунд двусторонних переговоров, чтобы найти общий язык по постконфликтной ситуации в Сирии, а также по примирению и восстановлению при полной координации и поддержке переговоров, которые будут проходить в Женеве в феврале", - заявила глава европейской дипломатии.

Кроме того, сообщается в коммюнике, ЕС проведет конференцию в Брюсселе по выполнению договоренностей прошлогодней лондонской конференции по Сирии.