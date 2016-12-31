Азербайджан обвинил Армению в 58 нарушениях перемирия за сутки

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Армении за минувшие сутки 58 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил, сообщает в субботу пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Она отметила, что армянские военнослужащие использовали 60-миллиметровые и 82-миллиметровые минометы и крупнокалиберные пулеметы.

Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и "оккупированных земель Азербайджана".