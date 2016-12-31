В Ереване освободили кормившего захватчиков здания полиции мужчину

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Житель Еревана Артур Саркисян, доставивший 26 июля еду членам захватившей территорию патрульно-постового полка полиции вооруженной группировки "Сасна црер" ("Неистовые сасунцы"), освобожден из-под ареста, сообщил в субботу журналистам его адвокат Тигран Егорян.

Утром 17 июля группа вооруженных лиц, называющих себя "Сасна црер", захватила территорию патрульно-постового полка полиции в Ереване. При этом они убили полицейского и ранили четырех человек. Радикалы потребовали освобождения координатора армянской оппозиционной гражданской инициативы "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна, арестованного за незаконное приобретение и хранение оружия. Члены вооруженной группы также требовали отставки президента и правительства, формирования правительства доверия. Вечером 31 июля они сдались.

Саркисян на рассвете 26 июля на своем автомобиле прорвался на территорию захваченного полка, чтобы доставить радикалам еду. Он оставался на территории полка до 31 июля, когда вооруженная группировка сдалась властям.

Саркисян является участником конфликта в Карабахе 1990-х годов, он инвалид, передвигается с трудом.