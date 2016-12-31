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Аэромобильный госпиталь МЧС России передан в дар Сирии

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Работавший вблизи Алеппо аэромобильный госпиталь МЧС России по поручению президента Владимира Путина передан в дар Сирии, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе МЧС.

Cирийская сторона получит вместе с ним медицинское оборудование, препараты и расходные материалы, сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, акт о безвозмездной передаче госпиталя подписали директор Департамента международной деятельности МЧС России Александр Романов и глава Департамента здравоохранения Алеппо - представитель Министерства здравоохранения Сирии Зиад аль Хай Джаха, который поблагодарил специалистов МЧС за помощь, оказанную сирийцам в трудное время. "В Алеппо шли страшные бои, и аэромобильный госпиталь пришел для оказания медицинской помощи пострадавшему сирийскому населению очень вовремя", - сказал он.

Специалисты министерства здравоохранения Сирии прошли обучение по установке госпиталя и его оборудования. В течение нескольких дней они изучали особенности установки пневмокаркасных модулей, работу систем автономного обеспечения и инженерного оборудования аэромобильного госпиталя.

В пресс-службе ведомства сообщили, что МЧС России завершает гуманитарную операцию по оказанию медицинской помощи сирийцам, пострадавшим в результате вооруженного конфликта.

"Медики МЧС России работали и в госпитале, развернутом вблизи Алеппо, и в центрах временного размещения. Они оказали помощь более 1,5 тысячи человек, 70% из них - женщины и дети", - сказал сотрудник пресс-службы.

В состав аэромобильного госпиталя МЧС России входят 14 унифицированных, два технологических, четыре переходных и 18 шлюзовых модулей, предназначенных для госпитализации 60 пострадавших и приема до 200 человек для оказания амбулаторной помощи. Госпиталь включает приемно-сортировочное отделение, операционное отделение с блоком пробуждения, два операционных отделения, отделение реанимации и интенсивной терапии, госпитальное отделение, диагностическое отделение, два отделения для амбулаторного приема, а также инфраструктура базового лагеря для медицинского персонала.

Теги: Сирия, МЧС РФ
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