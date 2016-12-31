Переодетый Санта-Клаусом вице-премьер Грузии поздравил детей в Тбилиси

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер и министр энергетики Грузии Каха Каладзе, в прошлом известный футболист, легионер итальянского клуба "Милан", вместе с сотрудниками своего ведомства вышел на улицы Тбилиси в костюме Санта-Клауса и раздавал детям новогодние подарки.

"Мы порадовали детей. Я тоже, когда был маленьким, верил в сказки и чудеса. Потом, когда немного подрос, думал, что чудеса бывают только в сказках. А когда потом еще подрос, решил создать свои сказки", - сказал он журналистам.

По словам Каладзе, жизнь в целом - одна большая сказка, и каждый из нас ее герой. "Хочу поздравить всю Грузию, население нашей страны и, в первую очередь, пожелать им здоровья и благополучия в Новом году", - сказал Каладзе.