В ДНР насчитали 123 нарушения режима тишины украинскими военными

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - За сутки украинские военные 123 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявил заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"При этом противник выпустил по территории республики 47 мин калибром 82 и 120 мм, а также 49 боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое вооружение", - сказал Басурин на брифинге в субботу.

По его словам, обстрелу подверглись десять населенных пунктов ДНР. "В результате обстрелов повреждения получил один жилой дом в н.п.Саханка по улице Коммунаров", - сообщил он.