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За год в Донбассе погибли 211 украинских военнослужащих

Есть обновление от 19:37

Такие данные привел президент Украины Петр Порошенко

За год в Донбассе погибли 211 украинских военнослужащих
Президент Украины Петр Порошенко с сенатором Джоном Маккейном (слева) в Донбассе во время поздравления военнослужащих с наступающим Новым годом
Фото: ТАСС, Михаил Палинчак

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В 2016 году в зоне проведения специальной операции в Донбассе погибли 211 военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Только на протяжении этого года 211 военнослужащих Вооруженных сил Украины отдали свою жизнь за мир и свободы нашего государства, защищая его от противника", - сказал глава государства в Мариуполе (Донецкая область) в последний день уходящего года.

"Склоним головы перед памятью солдат и офицеров, которые отдали свою жизнь за Украину, и почтим минутой молчания", - сказал Порошенко.

Украинский президент также отметил, что хотя интенсивность огня со стороны противника несколько уменьшилась, "никакая тишина, о которой договорились в Минске, так и не настала".

По словам президента, две недели назад, подразделения противника пытались захватить два опорных пункта ВСУ в районе поселка Луганское на Светлодарской дуге. Украинские военные не только отразили атаки, "но и перешли в контратаку", сказал Порошенко. Противник понес серьезные потери, а диспозиция украинской армии была улучшена, отметил он.

Кроме того, по словам Порошенко, напряженной обстановка остается и в Широкино, где в последнее время ополченцы применяют практически весь спектр вооружения, за исключением реактивной артиллерии.

Теги: Украина, Донбасс, Петр Порошенко
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