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Боевики за сутки совершили 13 обстрелов в трех провинциях Сирии - Минобороны РФ

В Сирии за прошедшие сутки зафиксировано 13 обстрелов со стороны НВФ, сообщает в субботу российский Центр примирения враждующих в САР сторон.

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В Сирии за прошедшие сутки зафиксировано 13 обстрелов со стороны НВФ, сообщает в субботу российский Центр примирения враждующих в САР сторон.

"За сутки зафиксировано 13 обстрелов со стороны вооруженных формирований в провинциях Дамаск (6), Алеппо (6) и Хама (1).", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны РФ.

По данным центра, в провинции Алеппо члены организации "Джабхат Фатх аш-Шам" ("Джабхат ан-Нусра", запрещена в РФ) обстреляли кварталы Дахия аль Асад (дважды), "1070", "3000" в столице провинции, а также высоту с отметкой 452. В ходе обстрелов боевики применяли минометы и стрелковое оружие. Кроме этого в той же провинции обстрелу со стороны неназванных группировок подвергся населенный пункт Эн-Найраб.

В провинции Дамаск многократному обстрелу со стороны боевиков подвергся населенный пункт Джаубар, а провинции Хама - одноименный город.

"Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили", - отметили в центре.

Теги: Минобороны, Сирия
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